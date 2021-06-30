Минздрав утвердил временные рекомендации о вакцинации от COVID-19

Минздрав России утвердил временные рекомендации о порядке проведения вакцинации населения от COVID-19 и направил их в регионы. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что после достижения коллективного иммунитета горожане должны прививаться ежегодно. Кроме того, для иммунизации нет необходимости сдавать анализ на антитела — нужно следовать графику независимо от их количества.

Сделать прививку можно любой зарегистрированной вакциной, а повторную вакцинацию разрешается провести другим препаратом.

Ранее стало известно, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подал документы на регистрацию еще одной вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Новый препарат будут выпускать в форме суспензии для внутримышечного введения.