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Названы стопроцентные показания для вакцинации от коронавируса

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Обязательная прививка от коронавируса нужна людям с наличием хронических заболеваний и ремиссий. Такие показания в разговоре с «Лентой.ру» назвал медицинский директор «СберЗдоровья» Владислав Мохамед Али.

«Необходимо сто процентов прививаться людям с наличием хронических заболеваний и ремиссий, потому что они наиболее подвержены поражению коронавирусной инфекцией. Например, пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом. А также людям пожилого возраста», — заявил врач.

25 июня сообщалось, что Минздрав России разрешил беременным прививаться «Спутником V». По словам главы министерства Михаила Мурашко, такое решение приняли в связи с положительными результатами клинических исследований и безопасностью вакцины.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательную вакцинацию части населения введут в еще восьми регионах России. На данный момент такие меры действуют в Москве, Подмосковье, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской и Свердловской областях, Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, Сахалине и Краснодарском крае. В основном они касаются работников сферы услуг, образования и транспорта — тех, кто контактирует с людьми по работе.

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