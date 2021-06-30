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В Минздраве рассказали подробности повторной вакцинации от COVID-19

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Минздрав России раскрыл подробности временных рекомендаций о порядке проведения повторной вакцинации населения от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве рассказали, что «экстренная» вакцинация россиян против COVID-19 будет проводиться в стране до момента достижения коллективного иммунитета, уровень которого должен составить не менее 60 процентов взрослого населения.

«Проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 по эпидемическим показаниям после шести месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации», — говорится в документе.

Также отмечается, что после достижения целевого показателя уровня коллективного иммунитета вакцинация будет проводиться в плановом режиме раз в год после перенесенного заболевания или вакцинации против коронавируса.

Ранее в Минздраве сообщили, что для иммунизации нет необходимости сдавать анализ на антитела — нужно следовать графику независимо от их количества. Сделать прививку можно любой зарегистрированной вакциной, а повторную вакцинацию разрешается провести другим препаратом.

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