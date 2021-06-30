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Записи на вакцинацию в Москве достигли рекордной отметки

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Число записавшихся на вакцинацию от COVID-19 жителей Москвы достигло рекордной отметки — 86 тысяч человек подали заявки за прошедшую пятницу. Об этом в среду, 30 июня, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в своем Telegram-канале.

«И это как раз тот объем, который нам и требуется, чтобы в течение месяца добавить еще около 2 миллионов человек, сделавших вакцинацию. Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить от ограничений», — приводит оперштаб слова мэра столицы Сергея Собянина.

Также градоначальник подчеркнул, что по Москве в большом объеме открываются дополнительные пункты вакцинации в различных местах: в парках, торговых центрах, поликлиниках. По его словам, в городе проблем с записью на прививку на данный момент не наблюдается.

Ранее сообщалось об очередях за вакциной в столице. Москвичи выстраивались в длинные цепочки, чтобы привиться вновь появившейся в городе вакциной от коронавируса «КовиВак».

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