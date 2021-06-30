Россияне подрались в очереди на прививку от COVID-19 и попали на видео

В подмосковном городе Пушкино россияне подрались из-за очереди на прививку от COVID-19. Видео публикует Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, что у входа в пункт вакцинации скопилось много людей. Мужчина пытается пройти на прививку вне очереди, после чего другой россиянин замечает это и начинает его отталкивать. В этот момент из толпы выкрикивают, что все ждут вакцинации в порядке живой очереди.

На следующем видео на мужчину, который попытался попасть на прививку вне очереди, нападает женщина и бьет его кулаками. Охранники отводят россиянку в сторону, но она снова набрасывается на мужчину и громко кричит. Видеозапись заканчивается тем, что в кадре появляется еще одна пострадавшая женщина, которой оказывают помощь.

По данным авторов канала, инцидент произошел в торговом центре «Акварель». Пострадали две женщины, у одной из них диагностировали перелом челюсти.

Ранее очереди в Москве за вновь появившимся «КовиВаком» показали на видео. На кадрах видно, что около столичной поликлиники выстроились около 30 человек. Конец очереди оказался за пределами территории медицинского учреждения.