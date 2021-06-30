Россия
 
Последние новости
Путин высказался против обязательной вакцинации в России
Путин отказался считать Украину недружественной страной
Путин оценил законность увольнений после отказа сделать вакцину
Путин рассказал о прививке своей дочери от коронавируса
Путин прокомментировал доводы антипрививочников
Выяснилась причина конфликта брата Кокорина с полицейскими в Москве
Путин сравнил отечественные вакцины с зарубежными
Украинские фанаты напали на болельщика в майке сборной России на матче Евро
Путин привился «Спутником V»
В Госдуме оценили предложенную Центробанком новую пенсионную реформу
Новости партнеров
Прослушать новость

Россияне подрались в очереди на прививку от COVID-19 и попали на видео

Перейти в «Мою Ленту»

В подмосковном городе Пушкино россияне подрались из-за очереди на прививку от COVID-19. Видео публикует Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, что у входа в пункт вакцинации скопилось много людей. Мужчина пытается пройти на прививку вне очереди, после чего другой россиянин замечает это и начинает его отталкивать. В этот момент из толпы выкрикивают, что все ждут вакцинации в порядке живой очереди.

На следующем видео на мужчину, который попытался попасть на прививку вне очереди, нападает женщина и бьет его кулаками. Охранники отводят россиянку в сторону, но она снова набрасывается на мужчину и громко кричит. Видеозапись заканчивается тем, что в кадре появляется еще одна пострадавшая женщина, которой оказывают помощь.

По данным авторов канала, инцидент произошел в торговом центре «Акварель». Пострадали две женщины, у одной из них диагностировали перелом челюсти.

Ранее очереди в Москве за вновь появившимся «КовиВаком» показали на видео. На кадрах видно, что около столичной поликлиники выстроились около 30 человек. Конец очереди оказался за пределами территории медицинского учреждения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В аэропорту Москвы две женщины подрались из-за социальной дистанции
Власти Москвы оценили необходимость QR-кодов для общественного транспорта
Названо самое опасное место для заражения COVID-19
Очереди москвичей за вновь появившимся «КовиВаком» показали на видео