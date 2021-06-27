В аэропорту Москвы две женщины подрались из-за социальной дистанции

В московском аэропорту Домодедово две женщины подрались из-за социальной дистанции. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщают «Известия».

По данным издания, они не смогли поделить места в зале ожидания. Женщины хотели сесть в кресла и расслабиться, однако свободных мест было немного. В итоге та, что уже была в кресле, начала толкать ногами чемодан второй пассажирки одного из рейсов. У россиянок завязался конфликт, после чего одна их них схватила сумку и ударила туристку без маски, которая в тот момент сидела.

В октябре прошлого года попала на видео массовая драка пассажиров, которая произошла после посадки самолета в Пуэрто-Рико. Предположительно, перепалка началась после того, как несколько пассажиров стали выкрикивать расистские и гомофобные оскорбления в адрес трех чернокожих.