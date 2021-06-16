Туристы устроили массовую драку на пляже и попали на видео

Туристы устроили массовую драку на пляже, закидав друг друга шезлонгами и стеклянными бутылками. Видео и подробности случившегося публикует Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Саутенд-он-Си в британском графстве Эссекс. На размещенных в сети кадрах видно, как свыше десятка мужчин забрались на веранду кафе и начали бросать друг в друга предметы мебели: стулья, столики и зонтики. При этом отдыхающие рядом люди пытаются подальше уйти от места конфликта. В результате некоторые участники столкновения получили ранения средней тяжести от попавших в них острых предметов.

Сейчас местная полиция занимается поиском зачинщиков конфликта. «Это антиобщественное поведение. Мы просим всех, кто знаком с этими людьми, связаться с нами», — заявили сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что в день происшествия в Великобритании температура поднялась до 28 градусов, из-за чего местные пляжи были переполнены людьми. В связи с загруженностью власти усилили патрулирование общественных мест.

Ранее в мае 11 пассажиров устроили массовую драку в лондонском аэропорту Лутон. Несколько мужчин устроили потасовку и набросились с кулаками на сидящих рядом людей. Повалив их на пол, нарушители порядка продолжили наносить удары ногами.