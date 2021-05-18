Пассажиры устроили массовую драку в аэропорту и попали на видео

11 пассажиров устроили массовую драку в лондонском аэропорту, в результате которой пострадали три человека. Произошедшее попало на видео. Подробности инцидента приводит Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел 14 мая. Несколько человек развязали потасовку в зале вылета аэропорта Лутон. Причина конфликта не раскрывается.

На записи видно, как несколько мужчин, находясь между рядами сидений, бьют друг друга кулаками по лицу. Одного из участников беспорядка повалили на пол — ему наносили удары ногами.

Впоследствии полиция вмешалась в конфликт — всего было задержано 17 человек; 11 из них получили обвинения в насильственных действиях и были освобождены под залог до будущего судебного заседания. Также отмечается, что трое мужчин попали с травмами в больницу.