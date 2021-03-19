Драка двух женщин из-за отмененного рейса попала на видео

Две пассажирки подрались в аэропорту Флориды из-за отмененного рейса. Происшествие попало на видео, кадры опубликовало издание Metro.

В среду, 17 марта, из-за двоих пассажирок, отказавшихся надеть защитные маски, был отменен рейс Форт-Лодердейл — Голливуд.

На кадрах видно, как женщины выходят из ворот терминала под свист и осмеивание толпы. Одна из них останавливается перед группой кричавших на нее людей и ввязывается в спор с другой туристкой.

Представитель правоохранительных органов пытается развести двух девушек, но они вцепляются друг другу в волосы и начинают драться.

В конце концов, полиции удалось успокоить путешественниц и вывести их из терминала.