Избиение стюардессы пассажиркой самолета попало на видео

Пассажирка напала на стюардессу во время полета и избила ее — произошедшее попало на видео. Кадры и подробности инцидента опубликовал FOX 5.

Как сообщает издание, в их распоряжении появилось видео инцидента, произошедшего на борту самолета авиакомпании Southwest Airlines, который следовал 23 мая по маршруту из Сакраменто в Сан-Диего. Одна из пассажирок, 28-летняя Вивианна Киньонес (Vyvianna Quinonez), накинулась с кулаками на стюардессу и нанесла тяжелые удары по лицу, прежде чем сидевший рядом мужчина успел вмешаться и остановить драку.

Очевидец, заснявший потасовку на видео, отметил, что бортпроводница неоднократно просила путешественницу надеть маску. В ответ на просьбы Киньонес отвечала: «Отойди от меня», «Перестань прикасаться ко мне», «Убери от меня руки».

Отмечается, что Киньонес игнорировала стандартные инструкции бортпроводников во время полета. После приземления лайнера женщина был задержана полицией и помещена в следственный изолятор по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

По сообщениям профсоюза бортпроводников Southwest Airlines, стюардесса получила травмы лица и потеряла два зуба — девушка была доставлена в местную больницу.

В марте этого года женщина избила стюардессу авиакомпании American Airlines во время полета из Майами в Нью-Йорк после того, как та отказалась убирать мусор. После приземления полиция арестовала дебоширку, а затем направила ее в суд.