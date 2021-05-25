Пассажир напал на стюардессу и выбил ей два зуба

Пассажир напал на стюардессу во время полета и нанес ей серьезные травмы, после чего был задержан полицией. Об этом пишет The Independent.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 мая, на борту самолета авиакомпании Southwest Airlines, который следовал по маршруту из Сакраменто в Сан-Диего. Во время полета один из пассажиров неоднократно игнорировал инструкции бортпроводников и оскорблял членов экипажа.

Позже турист напал на стюардессу и выбил ей два зуба, нанес серьезные травмы лица. После приземления лайнера буйного путешественника задержали правоохранительные органы.

Отмечается, что в среднем за год в США происходит около 100-150 подобных инцидентов во время полетов, однако недавно авиационный регулирующий орган страны заявил о всплеске недисциплинированного поведения пассажиров — с февраля 2021 года зарегистрировано около 1300 случаев.

Ранее в мае пьяный пассажир избил свою девушку и попытался покинуть борт во время полета — перед поездкой мужчина купил в аэропорту виски и напился. Турист также плюнул в одного из своих попутчиков и швырнул сумку в бортпроводника.