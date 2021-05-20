Пассажира самолета оштрафовали на 3,8 миллиона рублей из-за нескольких действий

Пассажиру предъявили штраф почти в четыре миллиона рублей за то, что тот попытался открыть дверь в кабину пилотов и устроил дебош на борту. Об этом сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США.

Так, сумму в 52,5 тысячи долларов (3,8 миллиона рублей) по решению Федерального управления гражданской авиации США должен выплатить пассажир рейса авиакомпании Delta Airlines, который летел 23 декабря 2020 года из Гонолулу (Гавайи) в Сиэтл (штат Вашингтон).

По данным FAA, турист совершал неправомерные действия на борту — пытался открыть дверь кабины пилотов, неоднократно отказывался выполнять инструкции членов экипажа и напал на стюардессу, ударив ее по лицу и толкнув на пол.

Уточняется, что один из путешественников помог бортпроводницам успокоить буйного мужчину и надеть на него пластиковые наручники. Тем не менее пассажир освободился от одного из них и ударил члена экипажа по лицу во второй раз.

В итоге сразу после посадки полиция поднялась на борт самолета и арестовала нарушителя.

В апреле пассажиры устроили массовую драку в аэропорту из-за нехватки мест в самолете и попали на видео. На кадрах, снятых очевидцем в терминале аэропорта Чикаго, видно, как семь человек дерутся между собой — две отдельные группы людей наносят друг другу ожесточенные удары кулаками.