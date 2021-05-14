Пассажирка самолета разозлилась из-за неубранного мусора и избила стюардессу

Женщина избила стюардессу авиакомпании American Airlines во время полета из Майами в Нью-Йорк после того, как та отказалась убирать мусор. Об этом сообщает издание Travel Daily Media.

Как стало известно полиции, поначалу между 28-летней Ченазией Кэмпбелл (Chenasia Campbell) и сотрудницей перевозчика завязалась словесная перепалка. Позже Кэмпбелл проследовала за бортпроводницей в хвостовую часть самолета, а когда ее коллега вмешалась в спор, буйная туристка ударила ее по лицу.

В итоге одной из стюардесс пришлось обратиться к командиру воздушного судна с просьбой посадить самолет, однако рейс был продолжен. После этого Кэмпбелл снова ударила члена экипажа и попыталась снять платье с одной из них.

При этом американка кричала, что полицейские ничего не смогут ей сделать. В результате инцидента пострадавшая получила ушибы, царапины и незначительную травму шеи.

После приземления полиция арестовала Кэмпбелл, а затем направила ее в суд. Путешественнице грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее, в марте, самолет, летевший в Лос-Анджелес, сменил курс из-за пассажира, который пытался открыть дверь в полете. Один из туристов предпринял попытку открыть аварийную дверь, после чего воздушное судно совершило посадку в ближайшем аэропорту. Лайнер продолжил полет, прибыв в пункт назначения с задержкой.