Самолет резко сменил курс из-за одного действия пассажира

Летевший в Лос-Анджелес самолет сменил курс из-за пассажира, который пытался открыть дверь в полете. Об этом сообщает Fox News.

Лайнер авиакомпании Spirit Airlines выполнял рейс из Кливленда, штат Огайо, в Лос-Анджелес, штат Калифорния. Во время полета один из пассажиров предпринял попытку открыть аварийную дверь, из-за чего пилот решил резко сменить направление и посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту.

В итоге самолет благополучно приземлился в Денвере, штат Колорадо, а нарушитель был задержан правоохранительными органами. Никто из других людей, находящихся на воздушном судне, не пострадал. После этого лайнер продолжил полет в Лос-Анджелес, прибыв в пункт назначения с задержкой.

Представитель авиакомпании отметил, что открытие двери во время полета невозможно из-за давления внутри кабины. «Оно настолько сильно прижимает раму к двери, что человек не сможет сдвинуть ее с места», — поделился спикер.

Ранее рейс российской авиакомпании был прерван из-за странной картинки, которую получили пассажиры спустя час полета. Через AirDrop людям пришла картинка с подписью «Я с ножом». Испуганные пассажиры пожаловались экипажу, после чего самолет экстренно развернулся в Домодедово.