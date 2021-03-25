Неизвестный захватил целый пассажирский самолет и потребовал выкуп

Неизвестный мужчина захватил целый пассажирский самолет в аэропорту города Нуакшот в Мавритании и потребовал выкуп. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya TV.

Уточняется, что захватчик пригрозил взорвать лайнер.

Как передает РИА Новости на борту нет пассажиров, а неизвестный иностранец требует дать ему улететь на этом самолете.

В феврале терминал международного аэропорта Окленда был закрыт на два часа после сообщения одного из пассажиров о бомбе в его багаже. Авиагавань была экстренно закрыта, на место происшествия прибыла полиция. Саперы нашли багаж путешественника и признали его заявление необоснованным.