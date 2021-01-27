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Слесарь Шереметьево неуместно пошутил в аэропорту и оказался в полиции

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полиция задержала для дальнейшего разбирательства слесаря московского аэропорта Шереметьево после того, как он неуместно пошутил. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно его информации, инцидент произошел вечером во вторник, 26 января, при входе на перрон через один из КПП столичной авиагавани. Слесарь во время прохождения досмотра заявил инспектору службы безопасности, что у него при себе имеется взрывное устройство.

«Инспектор незамедлительно нажал кнопку тревожной сигнализации. Работа КПП была приостановлена, место оцеплено», — уточнил собеседник агентства. По его словам, в результате дальнейшего обследования ручной клади и одежды слесаря при помощи специальной техники опасных предметов или взрывчатых веществ у него обнаружено не было.

При этом отмечается, что свои слова о бомбе мужчина объяснил неудачной шуткой. В настоящее время сотрудник Шереметьево задержан полицейскими и оставлен для дальнейшего расследования обстоятельств случившегося.

11 января сообщалось, что российская бортпроводница раскрыла запретное слово, которое нельзя произносить на борту самолета. Так, по заверениям бортпроводницы, пассажирам лучше никогда не произносить в полете слово «бомба». Она добавила, что, даже если турист таким образом захочет описать обед, подаваемый на борту, его шутку никто не оценит.

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