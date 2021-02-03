Разгневанный задержкой рейса пассажир сорвал работу аэропорта одной фразой

Работа терминала международного аэропорта Окленда была сорвана после странной фразы одного из пассажиров. Об этом пишет Fox News.

Как сообщает издание со ссылкой на данные местной полиции, путешественник заявил сотруднику авиагавани, что в его багаже находится бомба. Аэропорт был экстренно закрыт на два часа, на место происшествия прибыла полиция.

Спустя некоторое время саперы нашли багаж путешественника, обследовали его и признали заявление туриста необоснованным. Мужчина, чье имя не раскрывается, был впоследствии задержан.

Отмечается, что турист объяснил свой поступок тем, что был «разгневан» задержкой рейса. «Этот человек действительно был безутешен», — добавил сержант полиции Рэй Келли (Ray Kelly).

Ранее в январе сообщалось о задержании слесаря в московском аэропорту Шереметьево после его неуместной шутки про бомбу. Во время прохождения досмотра мужчина заявил инспектору службы безопасности, что у него при себе имеется взрывное устройство. В результате проверки опасных предметов или взрывчатых веществ у него обнаружено не было. Свои слова о бомбе мужчина объяснил неудачной шуткой.