Пьяный пассажир избил свою девушку и попытался покинуть борт во время полета

Пьяный пассажир, избивший свою девушку и попытавшийся открыть заднюю дверь самолета, пошел под суд. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в сентябре 2020 года, однако известно о нем стало только сейчас. 21-летний Александрос Христу (Alexandros Christou) возвращался в Бристоль рейсом с Кипра. Перед поездкой мужчина купил в аэропорту виски и напился.

Во время полета пассажир вышел из себя, повздорив со своей девушкой, и ударил ее. После этого он был пересажен в хвостовую часть самолета, однако Христу не успокоился — он продолжил выкрикивать оскорбления в адрес других попутчиков и игнорировал просьбы бортпроводников пристегнуть ремень безопасности.

Мужчина также плюнул в одного из своих попутчиков и швырнул сумку в бортпроводника. Затем Христу захотел покинуть борт прямо во время полета — он попытался открыть заднюю дверь самолета. Капитан воздушного судна предупредил полицию Бристоля о буйном пассажире — после приземления лайнера Христу был задержан правоохранительными органами.

Позже суд Бристоля, заслушав показания свидетелей, приговорил Христу к 11 месяцам тюремного заключения. Мужчина признал себя виновным в нахождении в нетрезвом состоянии и нарушении общественного порядка.

Ранее в мае пассажира самолета оштрафовали на 52,5 тысячи долларов (3,8 миллиона рублей) из-за нескольких действий — мужчина попытался открыть дверь в кабину пилотов и устроил дебош на борту.