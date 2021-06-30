Эксперт рассказал о последствиях промедления в вакцинации

Слишком медленное проведение массовой вакцинации населения различных стран от коронавируса может привести к возникновению и быстрому распространению новых, более заразных штаммов и вариантов. Такое мнение выразил инфекционист из Университета Огасты в американском штате Джорджия Роджер Макартур, чьи слова приводит ТАСС.

«Если мы будем действовать медленно, если будут районы, где охват вакцинацией, скажем, меньше 20 процентов, думаю, распространение будет очень, очень быстрым. С другой стороны, если говорить о районах, где охват вакцинацией составляет 60 процентов, где снижается число случаев [заражения], продолжают в некоторой степени соблюдать нормы социального дистанцирования, там, я думаю, быстрого распространения не будет», — рассказал эксперт.

Инфекционист допустил, что в отдельных случаях распространения новых разновидностей вируса, в том числе вариант «дельта», может потребовать повторной вакцинации. Могут понадобиться препараты, специально разработанные против отдельных мутаций. Макартур признал, что на сегодняшний день «дельта плюс» является наиболее опасной и заразной разновидностью коронавируса из всех зафиксированных.

«Согласно имеющимся оценкам, она на 50 процентов или даже на 60 процентов более заразна, чем вариант "альфа", который в свою очередь более заразен, чем первоначальная разновидность SARS-CoV-2», — пояснил эксперт.

Ранее доктор Мясников рассказал о разработке универсальной вакцины от коронавирусов. Он пояснил, что речь идет вообще о всех коронавируса: не только SARS-CoV-2, а даже от тех, которые есть «и у животных, и у человека».