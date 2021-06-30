Россиянам рассказали о необъяснимом смертельном свойстве коронавируса

Российский врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета имени Павлова Оксана Станевич рассказала о необъяснимом смертельном свойстве коронавирусной инфекции в интервью «Ленте.ру».
По ее словам, у пациентов точно есть некие генетические предрасположенности к различным формам течения инфекции, в том числе — к тяжелой.
Станевич отметила, что никаких объективных видимых предпосылок к тяжелым исходам у некоторых пациентов просто нет. Она предположила, что это может быть связано с неспецифическим или специфическим иммунитетом.
Вакцинация от коронавируса
Станевич подчеркнула, что нельзя предугадать, по какому сценарию будет развиваться болезнь у того или иного пациента. Поэтому важно пройти вакцинацию.
28 июня глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России от коронавируса привиты 23 миллиона человек. Министр отметил, что в последние дни темпы вакцинации от COVID-19 в России выросли. По его словам, это произошло в том числе и из-за «подталкивания» граждан к решению о необходимости вакцинации.
Меры по борьбе с COVID-19
С понедельника, 28 июня, в Москве начали действовать новые ограничения по COVID-19. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Теперь вход в рестораны возможен только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса. Горожане могут получить его после прививки на сайте госуслуг, при этом бумажные справки принимать не будут.
16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в Москве. Вслед за столицей обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей ввели власти Московской, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской и Тамбовской областей. Также меры действуют в Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине и в Краснодарском крае.
Новый вариант коронавируса в России
29 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили новый вариант коронавирусной инфекции «дельта плюс».
Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов в беседе с «Лентой.ру» оценил угрозу разновидности индийского варианта коронавируса «дельта-плюс». По его словам, все разработанные вакцины основаны на «уханьской» разновидности COVID-19. Это значит, что они способны защищать людей от его вариаций, но хуже, чем от изначального варианта.
Повторная вакцинация
Михаил Мурашко заявил, что с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации проводить вакцинацию против коронавируса следует после шести месяцев от перенесенного заболевания или первичной вакцинации. По его словам, после достижения коллективного иммунитета вакцинация может проводиться раз в год
Министр добавил, что на фоне возрастающего спроса на вакцинацию в российских регионах увеличивают число пунктов, где граждане могут сделать прививку. Он добавил, что на сегодняшний день 626 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением.
Также Мурашко отметил, что за последние дни по регионам России распределили более девяти миллионов комплектов вакцины.
По словам главы Минздрава, многие россияне ошибочно полагают, что их «в чем-то стеснили», поскольку коронавирусные ограничительные меры в стране «очень мягкие».