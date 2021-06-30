Доктор Мясников рассказал о разработке универсальной вакцины от коронавирусов

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о разработке универсальной вакцины от коронавирусов. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Доктор объяснил, что имеется в виду не новый коронавирус, а вообще все разновидности коронавирусов, которых много «и у животных, и у человека». Он напомнил, что у людей в «доковидную эпоху» 30-40 процентов всех ОРЗ вызывались именно коронавирусами.

По словам Мясникова, сегодня все известные мутации нового коронавируса более или менее надежно покрываются существующими вакцинами. «А завтра? Только в 21 веке новые разновидности коронавируса трижды перекидывались от животных к человеку (2002, 2012 и 2019). И мы всегда опаздывали с вакцинами: сначала приходила эпидемия, потом разрабатывались и внедрялись вакцины. А должно быть наоборот. Кто предупрежден, тот вооружен. И это возможно. С апреля 2021 года появились публикации о начале разработки универсальной вакцины против всех коронавирусов», — рассказал врач.

Он пояснил, что в новой разработке «нано частицы ферритина» используют как носитель, универсально попадающий в белковые структуры коронавирусов. «В эксперименте с участием добровольцев уже показано, что эта экспериментальная вакцина предохраняет людей от КОВИД 19, мышей от короновирусной лихорадки и свиней от коронавирусного поноса (извиняюсь)», — написал Мясников, добавив, что ее будут вводить через носоглотку.

Врач заключил, что если эта вакцина будет успешно закончена, то появится защита от «будущих коронавирусных инфекций». Доктор также пошутил, что не скажет, содержит ли она «микрочипы», «яйца мутантов» или «ген бесплодия».

Ранее в июне Мясников посетовал, на то, что россияне оказались не готовы к новой волне коронавируса, несмотря на то, что для этого было достаточно времени. Специалист уверен, что те, кто принципиально отказывается от вакцинации и утверждает, что прививки якобы опасны из-за скрытых побочных эффектов и отсутствия достаточного количества испытаний, «вопили бы еще сильнее», если бы в России не было вакцины.