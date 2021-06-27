Доктор Мясников назвал «необъяснимый» симптом дефицита витамина D

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал один из самых частых симптомов дефицита витамина D. Об этом он рассказал в в эфире телеканала «Россия 1»

По словам медика, речь идет о «необъяснимых» мышечно-скелетных болях.

По медицинскому закону, любой человек, у которого все болит, и при этом у него нет яркой грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, этот человек должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D Александр Мясников о симптомах дефицита витамина D

Источники витамина D

Доктор отметил, что для выработки витамина D специально загорать не нужно. Мясников уточнил, что для этого достаточно быть на открытом воздухе около получаса, а зимой — немного дольше. При этом для выработки витамина D на солнце потребуется от пяти до десяти минут.

На самом деле витамин D вырабатывается практически без всякого солнца, просто на открытом воздухе Александр Мясников о выработке витамина D

Мясников также рассказал, что главными источниками витамина D являются морепродукты, яйца и молоко.

Возможен ли избыток витамина D?

Как рассказал врач общей практики, ведущий и писатель Хилари Джонс (Hilary Jones) порталу Daily Express, летом кожа вырабатывает достаточно витамина D, чтобы поддерживать его уровень в нужном количестве. Для этого достаточно проводить на улице не менее 20 минут в день между 10 утра и 14 часами дня без солнцезащитного крема. Но если при этом принимать витамин в виде биодобавки, может возникнуть его переизбыток. Поскольку витамин D накапливается в жировых отложениях и медленно выделяется в кровоток, последствия переизбытка могут сохраняться месяцами.

150 нанограмм на миллилитр предельный уровень содержания витамина D в крови

Чем грозит интоксикация витамином D?

Интоксикация витамином D может проявиться в гиперкальциемии — повышенном уровне кальция в крови, пишет Medical News Today. Также симптомами могут быть боль в спине, постоянные усталость и забывчивость. Дополнительными признаками являются потеря аппетита, запор, обезвоживание, дезориентация, головокружение, высокое кровяное давление, раздражительность, тошнота, рвота, частое мочеиспускание, мышечная слабость, шум в ушах, жажда. При подозрении на переизбыток витамина D следует прекратить его прием и обратиться к врачу.