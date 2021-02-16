Раскрыт снижающий риск заражения и тяжелого течения COVID-19 фактор

Обеспеченность организма витаминами C и D, а также цинком заметно снижает число случаев тяжелого течения коронавируса. Такой фактор раскрыла главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова на пресс-конференции НСН.

По ее словам, люди, у которых содержание этих витаминов и микроэлемента было в норме, оказывались в выигрышном положении: они реже заболевали COVID-19, а в случае заражения переносили инфекцию легче.

Коденцова уточнила, что витамины следует употреблять в рекомендуемых на упаковке дозах и не ждать от них «сверхэффекта». Так, норма витамина D — 10 миллиграммов в сутки, предельная — 15 миллиграммов. При этом именно этого соединения чаще всего не хватает россиянам, указала ученый. Она посоветовала принимать комплексы витаминов, чтобы создать условия для их лучшего усвоения.

В то же время заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко добавила, что передозировка витаминов также может быть опасна, особенно в педиатрической практике. «Гипервитаминоз витамина D никоим образом положительно не влияет на организм ребенка», — заявила она.

Ранее врач заявил, что укреплению иммунитета будет способствовать прием витаминов и недостающих микроэлементов. Также необходимо скорректировать образ жизни: стоит перейти на правильное питание, ходить пешком хотя бы полчаса в день и спать от шести до девяти часов.