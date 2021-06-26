Врач перечислил сигналы организма о переизбытке витамина D

Витамин D — полезное для организма вещество, которое помогает усваивать кальций, поддерживать иммунную и нервную системы. Но его переизбыток может вызвать боли в мышцах, ослабление когнитивных функций, ухудшение настроения. Сигналы о проявлениях интоксикации перечислил портал Daily Express.

В летние месяцы кожа вырабатывает достаточно витамина D, чтобы поддерживать его уровень в нужном количестве. Для этого достаточно проводить на улице не менее 20 минут в день между 10 утра и 14 часами дня без солнцезащитного крема. Если при этом принимать витамин в виде биодобавки, может возникнуть его переизбыток.

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Интоксикация появляется, когда уровень вещества в крови поднимается выше 150 нанограмм на миллилитр (375 наномоль на литр). Поскольку витамин D накапливается в жировых отложениях и медленно выделяется в кровоток, последствия переизбытка могут сохраняться месяцами, пояснил доктор Хилари Джонс (Hilary Jones), врач общей практики, ведущий и писатель.

Интоксикация витамином D может проявиться в гиперкальциемии — повышенном уровне кальция в крови. Когда в крови свободно циркулирует много кальция, организму может не хватить гормонов для связывания его с костной тканью, пишет Medical News Today. Также симптомами могут быть боль в спине, постоянные усталость и забывчивость. Дополнительными признаками являются потеря аппетита, запор, обезвоживание, дезориентация, головокружение, высокое кровяное давление, раздражительность, тошнота, рвота, частое мочеиспускание, мышечная слабость, шум в ушах, жажда. При подозрении на переизбыток витамина D следует прекратить его прием и обратиться к врачу.

Ранее доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург заявил, что нехватка витамина D приводит к серьезным изменениям в организме. Он предупредил россиян о последствиях дефицита этого витамина. Гинзбург объяснил, что дефицит витамина вызывает психоневрологические нарушения, а также провоцирует нарушения опорно-двигательного аппарата.