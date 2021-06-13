Диетолог предупредил россиян о последствиях дефицита витамина D

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург заявил, что нехватка витамина D приводит к серьезным изменениям в организме. Он предупредил россиян о последствиях дефицита этого витамина, пишет Nation News.

Гинзбург объяснил, что дефицит витамина D вызывает психоневрологические нарушения в организме, а также провоцирует нарушения опорно-двигательного аппарата. О нехватке этого витамина часто свидетельствуют такие симптомы, как головные боли, депрессия, ухудшение когнитивных функций, а также боли в костях и мышечная слабость.

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Врач предостерег от невнимательного отношения к своему здоровью и призвал регулярно сдавать кровь, чтобы контролировать уровень витамина D. «Анализ довольно доступен, после сорока лет я бы рекомендовал делать его раз в год», — добавил он.

Чтобы восстановить баланс витамина в организме, необходимо включить в рацион, в первую очередь, жирную морскую рыбу, рыбий жир, а также молоко и яйца. Гинзбург подчеркнул, что витамин D редко встречается в продуктах питания, поэтому его стоит принимать как добавку. Врач заявил, что контроль за этим веществом является профилактикой нейродегенеративных заболеваний: болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и других.

Ранее диетолог перечислила правила приема витаминов. По ее словам, лечебную дозу любого витамина стоит принимать только в случае выраженного дефицита. Так, при назначении витамина D обычно пропивают двухнедельный курс, потом сдают анализ на контроль уровня вещества в организме и дальше выходят на поддерживающую терапию.