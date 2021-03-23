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Россиянам назвали замедляющий старение витамин

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Фото: Unsplash

Замедлить старение человека способен витамин K, который содержится в основном в зеленых продуктах. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, заведующая областным диетологическим центром МОНИКИ имени Владимирского Инна Пичугина в разговоре с телеканалом «Звезда».

«При дефиците витамина К снижается так называемый интерлейкин. Иммунная система страдает, и старение организма происходит в большей степени», — отметила диетолог.

По ее словам, этот витамин относится к жирорастворимым, его основное действие заключается в синтезе белков. Кроме того, витамин K участвует в коагуляции крови, то есть если где-то есть повреждение сосудов, то он образует своего рода сгусток и останавливает кровотечение. Также этот витамин полезен для поддержания нормальной работы почек и костной системы.

Содержится витамин K в таких продуктах, как шпинат, салат-латук, капуста и зелень.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников заявил, что кофе обладает омолаживающим эффектом за счет содержания полезных и необходимых для организма элементов: кофеина, витаминов, минералов, линолевой кислоты и антиоксидантов. По его словам, дело в антиоксидантах, которые связывают свободные радикалы.

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