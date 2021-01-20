Косметолог раскрыл продукт с омолаживающим эффектом

Кофе обладает омолаживающим эффектом за счет содержания полезных и необходимых для организма элементов: кофеина, витаминов, минералов, линолевой кислоты и антиоксидантов. Этот продукт назвал врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников в интервью радио Sputnik.

По его словам, заслуга омолаживающего эффекта напитка заключается в антиоксидантах, которые связывают свободные радикалы. «Свободные радикалы — химические соединения, которые мы получаем каждый день из негативной окружающей среды, при неправильном питании, при нервных срывах, стрессах. Все свободные радикалы, которые мы получаем извне, запускают процессы старения в нашем организме», — пояснил дерматолог.

Арканников добавил, что для замедления старения необходимо употреблять антиоксиданты. Они существуют в виде таблеток, однако проще потреблять естественные антиоксиданты, которые вдобавок к пользе приносят удовольствие.

Косметолог объяснил, что некоторые свойства кофе активно используются в косметологии. Кофеин, который в нем содержится, помогает бороться с отеками и акне. «Кофеин стимулирует лимфатическую систему, поэтому если человек выпивает достаточное количество чашек кофе в день, то не будет отекать лицо и все тело. (...) Также кофе нормализует действие сальных желез. Врачи подметили, что пациенты, которые пьют кофе регулярно, не страдают такими проблемами, как акне», — отметил врач.

Он напомнил, что общепризнанная норма кофе — две-три чашки в день, хотя для каждого человека максимальное количество напитка может быть индивидуально. Косметолог подчеркнул, что кофе не должен угнетать и приводить в состояние, когда возникают сонливость, головокружение и другие негативные явления. В случае чрезмерного потребления кофе возбуждение перетечет в торможение.

В ноябре 2020-го главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян раскрыл россиянам безопасное количество кофе, которое можно потреблять за день. Врач порекомендовал выпивать за сутки не более трех чашек кофе, но не перед сном. По его словам, такое количество кофеина стимулирует организм человека и побуждает к действиям. Специалист добавил, что кофеин может нарушить режим дня. Кроме того, он опроверг информацию о том, что кофейные напитки необходимо запивать водой.