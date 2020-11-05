Россиянам раскрыли безопасное количество кофе за день

Главный внештатный диетолог Минздрава РФ раскрыл россиянам безопасное количество кофе, которое можно потреблять за день. Слова Виктора Тутельяна приводит РИА Новости.

Врач порекомендовал выпивать за сутки не более трех чашек кофе, но не перед сном. По его словам, такое количество кофеина стимулирует организм человека и побуждает к действиям. «Три раза в день по чашке кофе — это хороший такой стимулятор. Там действует кофеин, это возбуждает человека, мобилизует его», — подчеркнул Тутельян.

Вдобавок специалист добавил, что кофеин может нарушить режим дня. Кроме того, он опроверг информацию о том, что кофейные напитки необходимо запивать водой.

В октябре 2019-го привычку пить кофе по утрам назвали опасной. Российский врач-гастроэнтеролог Мария Бадалян объяснила, что замена завтрака чашкой кофе негативно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта. Она также посоветовала не пить упомянутый напиток людям с повышенным давлением, так как это может привести к инфаркту или инсульту.