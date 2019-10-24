Привычку пить кофе по утрам назвали опасной

Российский врач-гастроэнтеролог Мария Бадалян назвала привычку пить кофе по утрам опасной для здоровья. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, замена завтрака чашкой кофе негативно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта. При наличии желчекаменной болезни, холецистита или билиарного сладжа кофе пить нельзя. Также не следует употреблять этот напиток гипертоникам — людям с повышенным давлением, так как это может привести к инфаркту или инсульту.

Пить кофе по утрам могут себе позволить люди с пониженным давлением, которым это поможет поднять давление до нормы.

Вместо кофе Бадалян рекомендовала есть бананы, кашу и мюсли.

В ноябре 2018 года ученые Северо-Западного университета в Чикаго, США, нашли объяснение пристрастию людей к черному кофе. Самыми большими поклонниками кофе оказались те респонденты, в чьем геноме присутствовали мутации генов, отвечающие за высокую чувствительность к кофеину.

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