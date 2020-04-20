Раскрыты способы почувствовать себя молодым

Профессиональная стилистка из Великобритании раскрыла способы, которые помогают ей чувствовать себя моложе своих лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

54-летняя Сара Ван Дорт (Sarah van Dort) в течение нескольких лет работала секретарем, однако перед 50-летием решила сменить род деятельности и записалась на курсы по стилю Color Me Beautiful. Посещение занятий вдохновило ее на создание собственного бизнес-проекта Ab Fab Image, посвященного моде и макияжу.

По словам стилистки, новая профессия благотворно повлияла на ее самоощущение. Кроме того, работа помогла женщине начать разбираться в моде, а также научила ее подбирать вещи в соответствии с типом своей фигуры. «Делайте акцент на своих достоинствах, и тогда никто не обратит внимание на недостатки», — советует она.

В интервью стилистка также поделилась тем, как она ухаживает за собой, чтобы выглядеть моложе своих лет. Так, каждое воскресенье она делает различные косметические процедуры: Ван Дорт принимает ванну и наносит маски для волос и лица. Кроме того, каждые шесть недель она посещает парикмахерскую, чтобы привести в порядок прическу.

В заключение женщина отметила, что почувствовать себя молодой ей также помогает обувь на высоком каблуке, а для снятия усталости после дня, проведенного в таких туфлях, она принимает теплые солевые ванны. «Они [каблуки] позволяют чувствовать себя сексуальной, а это то, чего очень хотят женщины даже после 50 лет», — добавила британка.

В феврале журналисты раскрыли секрет молодости голливудской актрисы и певицы Дженнифер Лопес: 50-летняя знаменитость занимается спортом шесть дней в неделю, чередуя разные виды активностей. Помимо этого она следит за количеством часов сна, пьет много воды, избегает кофеина и алкоголя, а также исключила из своего рациона рафинированные продукты.

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