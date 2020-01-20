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Опровергнут миф о пользе борьбы со старением

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Ученые Эксетерского и Эссекского университетов выяснили, что эпигенетические часы на самом деле не показывают точный биологический возраст человека. Тем самым исследователи опровергли популярный миф о пользе воздействия на метилированную ДНК, с помощью которого якобы можно затормозить старение. Об этом сообщается в пресс-релиза на ScienceX.

Специалисты оценили модели эпигенетических часов, по которым, как считается, можно определить биологический возраст человека. В процессе старения изменяется доля метилированной ДНК, то есть той части генома, к которой присоединены метильные группы. Однако данные для этих моделей зачастую были получены при участии молодых людей, а фактическое метилирование ДНК у пожилых людей учитывалось редко.

Оказалось, что эпигенетическое старение протекает с различной скоростью в различных тканях. Эпигенетические часы систематически недооценивают биологический возраст людей, которым было около 60 лет. При этом ученые пока не знают, какова причина такого замедления метилирования ДНК. Несоответствие между эпигенетическим старением и хронологическим возрастом указывает на существование гипотетического центрального механизма, а метилирование ДНК — лишь побочный процесс.

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