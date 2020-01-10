Раскрыт способ продлить жизнь в пять раз

Международная группа ученых раскрыла способ продления жизни нематоды в пять раз. Для этого требуется лишь несколько генетических изменений. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи повлияли на два сигнальных путей у червей Caenorhabditis elegans, один из которых связан с инсулином, а другой — с мишенью рапамицина (TOR). Известно, что изменение первого пути увеличивает продолжительность жизни животного на 100 процентов, а второго — на 30 процентов. Оказалось, что при модификации обоих путей результат будет в четыре-пять раз превышать простую сумму отдельных эффектов. Это связано с реакцией на митохондриальный стресс, способствующей долголетию.

По мнению ученых, результаты показывают, что старение — это результат действия не отдельного гена, а целой сети взаимодействующих сигнальных путей. Это объясняет, почему до сих пор не было найдено ключевой части ДНК, отвечающей за продолжительность жизни людей и других животных.

Мишень рапамицина у млекопитающих — молекула, с которой может связываться иммунодепрессант рапамицин. Она регулирует рост и выживание клеток, и ее дезактивация приводит к остановке клеточного цикла.

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