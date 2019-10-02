Создан продлевающий жизнь препарат

Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании и Института биологии старения Общества имени Макса Планка в Германии создали комбинацию препаратов, которая увеличивает продолжительность жизни у экспериментальных животных на 48 процентов. Об этом сообщает издание Science Daily.

В состав комбинации входят вещества, которые уже используются в качестве лекарственных средств: препараты лития, траметиниб (для лечения рака) и рапамицин (регулятор иммунной системы). Было показано, что их совместное применение замедляет процессы старения у плодовых мушек (Drosophila). Это также подтверждается результатами экспериментов над мышами, червями и культурами клеток.

Все три препарата воздействуют на разные сигнальные пути, которые все вместе образуют единую сеть регуляции, связанную с использованием питательных веществ. Каждое вещество в отдельности продлевает жизнь в среднем лишь на 11 процентов, а сочетание из двух препаратов — на 30 процентов. Кроме того, комбинирование позволяет снизить побочные эффекты, оказываемые лекарствами. Например, литий компенсирует вредное воздействие рапамицина, способствующего резистентности к инсулину.

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