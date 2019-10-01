Старение оказалось полезным против рака

Ученые Университета Ливерпуля в Великобритании выяснили, что процессы старения человека могут препятствовать развитию рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали ткани человека, чтобы найти связь между генами, которые активны при раке, и генами, которые связаны со старением. Обычно считается, что с возрастом увеличивается риск развития онкологических заболеваний. Однако оказалось, что в «состарившихся» клетках снижается активность той ДНК, что способствует раку. Эти гены участвуют в регуляции клеточного цикла и иммунной системы.

Специалисты объясняют это тем, что процессы старения уменьшают скорость деления (пролиферации) клеток. Высокая скорость деления, наоборот, часто сопровождает трансформацию клеток в злокачественные. Хотя мутации накапливаются с возрастом и являются основным фактором развития опухолей, старение тканей препятствует пролиферации клеток и, следовательно, раку. Это объясняет результаты некоторых исследований, которые показывают, что с возрастом риск онкологических заболеваний несколько снижается.

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