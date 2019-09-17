Назван омолаживающий кровь фрукт

Употребление в пищу плодов архата (латинское Siraitia grosvenorii) способствует замедлению старения, пишет Food News, ссылаясь на опубликованную в The American Journal of Chinese Medicine работу китайских ученых.

Специализирующийся на новостях о здоровом питании сайт отмечает, что потребление архата в течение десяти месяцев замедлило процесс старения у мышей. Ученые объяснили это тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в красном костном мозге, являющихся предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации.

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Выводы экспериментов, проводимых на мышах, как полагают специалисты, справедливы и для людей. «На основании этих результатов исследовательская группа пришла к выводу, что употребление в пищу плодов архата может продлить жизнь человека за счет улучшения функции стволовых клеток», — пишет издание.

Ранее в сентябре Food News сообщило, ссылаясь на опубликованную в Science работу американских, швейцарских и южнокорейских ученых, что распространенный в США кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы является «раковой» пищей, поскольку может ускорять рост опухолей.

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