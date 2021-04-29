Врач оценил способность «витаминного коктейля» противостоять коронавирусу

Для снижения рисков тяжелой формы коронавируса необходимо ежедневно принимать аскорбиновую кислоту и витамин D, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, передает «Москва 24». Так он прокомментировал исследование итальянских ученых, согласно которому, чтобы избежать тяжелых форм заболевания, нужно принимать «коктейль» из витаминов С и D в сочетании с мелатонином и цинком.

Он сказал, что предпочтительно принимать 50 тысяч единиц витамина D в месяц на полный желудок. Болибок посоветовал каждый вечер принимать от шести до 10 миллиграммов мелатонина, он поможет иммунитету бороться с вирусами.

По его словам, мелатонин также является известным средством поддержки иммунной системы. Витамины С и D работают как антиоксиданты и обладают противовоспалительным действием. Ключевыми в схеме итальянских ученых, по мнению врача, являются мелатонин и цинк.

При этом дозы, предлагаемые исследователями, могут быть опасными для организма, схема лечения содержит сверхвысокие дозы витаминов, цинка и гормона мелатонина, добавил Болибок. «При потреблении сверхвысокой дозы витамина D в организме могут возникнуть тромбозы. По сути дела, это отравление витамином D», — заявил врач.

Он заключил, что в России рекомендуют принимать три миллиграмма мелатонина в сутки, а также 10 миллиграммов цинка в сутки.

Ранее стало известно, что группа ученых из Италии в течение полугода исследовала влияние добавок на организмы пациентов. В результате специалисты рассчитали дозу, которую следует принимать для достижения наилучшего эффекта от препаратов.