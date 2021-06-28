Доктор Мясников оценил влияние вакцинации на новую волну коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале оценил влияние вакцинации на новую волну коронавируса.

По словам доктора, на сегодняшнюю волну вакцинация не повлияет. Он напомнил, что антитела появляются только через 1,5-2 месяца после первой прививки. «Сегодняшние смерти и последствия болезни — результат нашей пассивности в относительно "холодный" период», — написал он.

Мясников отметил, что те, кто получает вакцину сейчас, получают защиту на «осенне-зимнюю грядущую волну».

Как считает специалист, для того, чтобы «снизить накал страстей» в вопросе вакцинации, в первую очередь необходимо гарантировать людям в случае реальных побочных явлений большую компенсацию и гарантированную медицинскую помощь.

Также необходимо разговаривать с населением, отвечать на их частные вопросы, а также пересмотреть «санкционную политику» к непривитым с антителами. «Другое дело, что и с антителами надо вакцинироваться, готовясь к осенней волне», — заключил Мясников.

Ранее Мясников посетовал, на то, что россияне оказались не готовы к новой волне коронавируса, несмотря на то, что для этого было достаточно времени. Специалист уверен, что те, кто принципиально отказывается от вакцинации и утверждает, что прививки якобы опасны из-за скрытых побочных эффектов и отсутствия достаточного количества испытаний, «вопили бы еще сильнее», если бы в России не было вакцины.