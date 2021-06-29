Роспотребнадзор призвал Мишустина запретить массовые мероприятия

Роспотребнадзор попросил премьер-министра России Михаила Мишустина поддержать проект документа о запрете массовых мероприятий в стране в период пандемии коронавируса, сообщила глава ведомства Анна Попова. Ее цитирует РБК во вторник, 29 июня.

Выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве, Попова посетовала, что массовые мероприятия продолжают проводить в субъектах РФ, где эпидемиологическая обстановка этого не позволяет.

Кроме того, политические мероприятия проводят в закрытых помещениях, без масок и соблюдения социальной дистанции, подчеркнула она. «Все это транслируют наши видеоканалы, и я категорически не готова с этим согласиться», — сказала глава Роспотребнадзора.

Попова назвала эту практику недопустимой и попросила Мишустина поддержать подготовленный ведомством проект постановления главного государственного санитарного врача. Она подчеркнула, что в документе речь уже идет не о рекомендациях, а о требованиях.

25 июня масштабный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге. В мероприятии на Дворцовой площади приняли участие около 45 тысяч человек. В Кремле, комментируя проведение массового мероприятия в разгар пандемии, отметили, что рекомендации Роспотребнадзора были учтены. В свою очередь, губернатор города Александр Беглов заявил, что 40 тысяч выпускников заслужили праздник, который бывает раз в жизни.