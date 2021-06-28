Песков прокомментировал фестиваль «Алые паруса» в разгар пандемии

При проведении фестиваля выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, который состоялся в разгар пандемии коронавирса, были учтены рекомендации Роспотребнадзора, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его комментарий приводит ТАСС в понедельник, 28 июня.

Песков отметил, что решения о проведении крупных массовых мероприятий принимает руководство города и региона на основе требований санитарных служб. «Никаких прямых запретов на производство таких мероприятий нет», — сказал он.

На вопрос журналистов о том, почему санитарные власти не замечают, что на таких крупных мероприятиях многие граждане находятся без масок и перчаток, Песков посоветовал спросить об этом у санитарных служб. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что судить о том, не ухудшил ли праздник эпидемиологическую обстановку в городе, можно будет позже.

Традиционный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге 25 июня. В мероприятии на Дворцовой площади приняли участие около 45 тысяч человек.

В последние недели в Санкт-Петербурге, как и в целом по России, наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Так, за последние сутки в Петербурге зафиксировали 1335 новых случаев заражения, всего число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 21 650 человек.