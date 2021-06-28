Власти Петербурга прокомментировали праздник «Алые паруса»

Выпускники школ Санкт-Петербурга заслужили проведение праздника «Алые паруса» в очном формате. Об этом в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» сообщил губернатор города Александр Беглов, его слова приводит РИА Новости.

Губернатор отметил, что власти не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает раз в жизни. «Для нас было важно дать надежду на лучшее выпускникам 2021 года. И мы это сделали», — сказал он.

По словам градоначальника, на празднике была создана зона безопасности, а также организован пропускной контроль. Также Беглов заявил, что по требованию Роспотребнадзора на мероприятии не присутствовали сопровождающие, кроме учителей с высоким уровнем антител к коронавирусу.

В заключение губернатор подчеркнул, что, несмотря учебу в условиях пандемии, школьникам удалось показать высокие результаты на ЕГЭ.

Ранее фестиваль «Алые паруса» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что решение о проведении подобных мероприятий принимает руководство города. На самом же празднике были учтены все рекомендации Роспотребнадзора.