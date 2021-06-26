Бриг «Россия» прошел по Неве на «Алых парусах»

Бриг «Россия» со стягами в честь 30-летия российского триколора прошел по Неве на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, передают РИА Новости.

Перед появлением корабля над Невой возникла светящаяся надпись «Поехали». Бриг с 18 парусами алого цвета прошел вдоль набережной под мерцание фейерверков. Главными темами праздника стали 30-летие возвращения российского флага-триколора, годовщина рождения Александра Невского и 60-летие первого полета человека в космос.

Мероприятия проходили на восьми площадках. На Дворцовой площади собрались около 45 тысяч человек — школьники из Петербурга и Ленинградской области, а также их классные руководители.

Выпускники должны были находиться на шоу в медицинских масках, которые выдавались при входе на площадь. Из-за жары школьникам давали воду. Ряд улиц, в том числе Невский проспект, на время шоу стали пешеходными.