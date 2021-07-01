Названы препараты для повторной вакцинации в Москве

В Москве жителям назвали препараты, которыми можно будет делать повторную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

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«Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Градоначальник уточнил, что в наличии в Москве имеются двухкомпонентный «Спутник V» и однокомпонентный «Спутник Лайт». Повторную вакцинацию можно будет пройти любой вакциной вне зависимости от того, каким препаратом была сделана первая прививка.

Ранее Собянин объявил о начале повторной вакцинации от коронавируса в Москве. Он отметил, из-за эпидемиологической обстановки специалисты рекомендуют делать прививку раз в полгода.