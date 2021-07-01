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Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию части населения

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Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Обязательная вакцинация части населения вводится в еще одном российском регионе. Работники сферы услуг, торговли, общепита, таксисты, люди старше 60 лет и представители других категорий будут обязаны привиться в Амурской области, говорится на сайте правительства региона.

«Постановление об этом подписала главный государственный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова», — говорится в сообщении.

Кроме того, привиться в обязательном порядке необходимо студентам старше 18 лет, страдающим хроническими заболеваниями, работникам медицины и образования, организаций соцобслуживания, волонтерам, сотрудникам правоохранительных органов, тем, кто подлежит призыву на военную службу, а также тем, кто работает вахтовым методом.

По данным на 30 июня, в Амурской области за сутки обнаружено 83 случая заражения коронавирусом, 45 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии в регионе заболели 24 090 человек, из которых 23 213 выздоровели, а 305 скончались.

Ранее российские ученые спрогнозировали начало пика заболеваемости COVID-19 в стране. По их словам, пандемия может достигнуть критических отметок к сентябрю.

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