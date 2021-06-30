Врач назвал способы избежать осложнений после вакцинации от COVID-19

Врач-эксперт Тимур Пестерев назвал способы избежать осложнений после вакцинации от COVID-19. Он призвал соблюдать рекомендации Роспотребнадзора о поведении после прививки и подчеркнул, что не стоит заниматься самолечением при ухудшении состояния здоровья, сообщает ФАН.

Пестерев обратил внимание, что необходимые рекомендации после вакцинации дает врач, проводящий первичный осмотр пациента. Специалист напомнил, что в течение нескольких дней после прививки нельзя употреблять алкоголь, а при появлении слабости или других незначительных побочных эффектов он посоветовал оставаться дома.

Эксперт подчеркнул, что возможные побочные эффекты от вакцинации не представляют опасности, однако после прививки пациенту лучше находиться в состоянии покоя. Кроме того, перед процедурой необходимо узнать перечень противопоказаний для конкретного человека. Также пациенту важно перечислить врачу препараты, которые сейчас принимает. Тактика вакцинации от коронавируса незначительно отличается от вакцинации против гриппа, подчеркнул медик.

При повышении температуры тела после вакцинации Пестерев порекомендовал обратиться к участковому врачу, чтобы тот назначил подходящие лекарства. «Самолечение никогда не приветствуется. <...> Перчаточно-масочный режим также никто с прошлого лета не отменял. Значит, после вакцинации необходимо их носить», — заключил врач.

Ранее в Минздраве раскрыли подробности рекомендаций о вакцинации от COVID-19. Отмечается, что «экстренная» вакцинация россиян от коронавируса будут проводить в стране до момента достижения коллективного иммунитета, уровень которого должен составить не менее 60 процентов взрослого населения.