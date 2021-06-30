Профессор назвала три мотива нежелающих вакцинироваться

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова порекомендовала незамедлительно привиться против коронавируса и отметила несостоятельность основных объяснений тех, кто этого еще не сделал. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что люди объясняют нежелание вакцинироваться тремя мотивами: «не буду, потому что сейчас это опасно», «завтра — не сегодня» и «назло бабушке уши отморожу». «Думаю, что сейчас нужно про все эти стратегии забыть. Для начала записаться на вакцинацию, потому что сейчас вакцинация доступна, но уже появились очереди во многих местах», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что во многих местах признанный самой эффективной вакциной «Спутник V» становится недоступным. Кроме того, профессор порекомендовала привиться переболевшим, чтобы поднять иммунитет «до бриллиантового уровня».

Баранова также отметила, что России необходимо применить зарубежный опыт, чтобы донести до граждан необходимость вакцинации, например, с помощью медиа или выступления ученых. Она пояснила, что по какой-то причине эти технологии оказались недоработанными, поэтому привиты оказались только 10 процентов населения, в то время как в Луизиане, которая является наиболее отстающим по темпам вакцинации в США, уже 30 процентов.

Ранее специалист в области молекулярной биологии, доктор биологических наук, профессор Сколтеха Константин Северинов объяснил, как появились четыре мутации коронавируса за два года. Так, биолог напомнил о том, что новые варианты гриппа появляются каждый год, поэтому вакцина от этого заболевания модифицируется каждый год. При этом COVID-19, по мнению специалиста, в целом мутирует меньше, чем вирус гриппа.