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В России обнаружили еще два штамма коронавируса

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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Ученые обнаружили в России еще два штамма коронавирусной инфекции. Ими оказались тайские и перуанский штаммы. Об этом в эфире телеканала «Доктор» сообщил заместитель генерального директора по научно-производственной деятельности ФМБА России Герман Шипулин, его слова передает ТАСС.

«У нас сейчас коллекция, практически все варианты зловещие, которые описаны (...): это и южноафриканский штамм, бразильский у нас есть», — рассказал о ситуации со штаммами заместитель гендиректора.

Шипулин отметил, что основные усилия по изучению направлены на индийский штамм, однако за новоявленными перуанским и тайским все равно наблюдают.

Ранее ученые из Великобритании нашли два варианта мутации «дельта плюс» у индийского штамма коронавируса. Новый вариант вируса обнаружили в США, он получил название AY.2.

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