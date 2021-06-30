У индийского штамма коронавируса нашли две мутации «дельта плюс»

Ученые из Великобритании нашли два варианта мутации «дельта плюс» у индийского штамма коронавируса. Об этом сообщается в опубликованном отчете Службы здравоохранения Англии (PHE).

Ранее было известно только об одном варианте мутации индийского штамма COVID-19, которая обозначается как AY.1. Она уже распространилась в Великобритании, Швейцарии, Португалии, Польше и Японии. Новый вариант вируса «дельта плюс» обнаружили в США, он получил название AY.2. По информации издания «Медвестник», разные линии штамма «дельта плюс» имеют также по две дополнительных мутации.

25 июня стало известно, что в России зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс».

Мутацию, аналогичную индийскому варианту «дельта плюс», впервые зафиксировали в Европе, она также встречается в южноафриканском варианте. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова объясняла, что опасность штамма «дельта плюс» состоит в том, что коронавирус может уйти от «коктейля» антител, в том числе из вакцин и сывороток.