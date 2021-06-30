Россиянам заблокировали сайты с поддельными QR-кодами и сертификатами вакцинации

Роскомнадзор в 2021 году заблокировал или удалил 227 интернет-страниц с фейками, среди них ресурсы по продаже сертификатов о вакцинации, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Регулятор также ограничил доступ для россиян к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест в период ограничений из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что эти сайты блокировались по требованию Генпрокуратуры России.

В Роскомнадзоре добавили, что президент России Владимир Путин 1 апреля подписал закон о штрафе до двух миллионов рублей или лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям.

С 28 июня в Москве действуют новые антиковидные ограничения. Так, рестораны и кафе могут посещать только вакцинированные граждане или переболевшие в течение последних шести месяцев. Для прохода в заведение необходимо предъявить QR-код, который можно получить на нескольких официальных ресурсах московских или федеральных властей. Пройти в заведение также можно с отрицательным ПЦР-тестом, срок действия которого не должен превышать трех дней.

Сертификаты вакцинации получают россияне, привившиеся от коронавируса. Данные о вакцинации также вносятся в электронную базу, что позволяет проверить, реален ли предъявляемый документ. При этом в сети стали регулярно появляться предложения о получении фальшивого сертификата без проведения вакцинации.