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ВОЗ рассказала о вытеснении других штаммов коронавируса «лямбда»-вариантом

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Фото: Molly Darlington / Reuters

Все больше доказательств указывает на то, что в ряде стран происходит вытеснение других штаммов коронавируса «лямбда»-вариантом, также известным как C.37. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

Он пояснил, что речь идет о странах, столкнувшихся с ростом числа заражений коронавирусом.

По его словам, первые образцы этой разновидности вируса были обнаружены еще в августе 2020 года в Перу. С этого времени ВОЗ регулярно отслеживает распространение данного варианта коронавируса и пока расценивает его как «вызывающий интерес вариант COVID-19».

Ранее в Чехии обнаружили один случай заболевания «лямбда»-вариантом коронавируса. Об этом сообщила входящая в систему Минздрава республики Национальная оценочная лаборатория гриппа и респираторных вирусных заболеваний. Также отмечается, что в лабораториях страны были подтверждены 120 случаев индийского варианта коронавируса «дельта плюс».

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