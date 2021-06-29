Новый вариант коронавируса «лямбда» нашли в Чехии

В Чехии обнаружен один случай заболевания «лямбда»-вариантом коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на входящую в систему минздрава республики Национальную оценочную лабораторию гриппа и респираторных вирусных заболеваний.

Также отмечается, что в лабораториях страны подтверждены 120 случаев индийского варианта коронавируса «дельта плюс».

Ранее Агентство общественного здравоохранения Англии перечислило симптомы нового штамма коронавируса. Ученые полагают, что «лямбда»-штамм отличается от других мутациями в спайковом белке, влияющем на степень заразности. Однако на данный момент у исследователей нет данных, что вирус способен спровоцировать более тяжелое протекание COVID-19. Основные симптомы также не отличаются от остальных штаммов. Ученые причисляют к ним повышение температуры, непрерывный кашель, потерю обоняния и вкуса.

«Лямбда»-вариация SARS-CoV-2 (C.37) сейчас находится под особым наблюдением из-за нескольких заметных мутаций штамма, включая L452Q и F490S. Всемирная организация здравоохранения уже классифицировала «лямбда»-вариант как вариацию, требующую пристального наблюдения. В ВОЗ заявили, что мутации нового штамма COVID-19 более заразны и усиливают резистентность к антителам, хотя доказательств тому пока недостаточно, чтобы говорить об этом наверняка.